    Карабах
    • 17 декабря, 2025
    • 21:02
    TÜİB: Мы разработали проект, который обеспечит работой 10 тыс. человек в Карабахе

    Общественное объединение "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) разработало проект в текстильной отрасли, который отроет 5-10 тыс. рабочих мест в Карабахе.

    Об этом турецкому бюро Report сообщил председатель правления TÜİB Гусейн Бююкфырат.

    По его словам, в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана имеются перспективы для развития текстильной промышленности.

    Бююкфырат отметил важность укрепления торговоэкономических связей между Азербайджаном и Турцией, подчеркнув, что TÜİB и Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) стремятся привлечь как можно больше инвесторов в нашу страну из Турции и других стран.

    Он также отметил, что товарооборот между двумя братскими государствами за первые три квартала 2025 года достиг 7 млрд долларов: "Для увеличения этого показателя мы хотим привлечь внимание основных турецких компаний, инвесторов и холдингов к Азербайджану. Мы стремимся довести товарооборот между двумя братскими государствами до 15 млрд долларов в год".

    TÜİB sədri: Qarabağda tekstil sahəsində 10 minə yaxın insanı işlə təmin edəcək layihəmiz var

