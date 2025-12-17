WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Orban: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi Aİ sammitinin gündəliyindən çıxarılıb

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 21:12
    Viktor Orban

    Qərbdə Rusiyanın dondurulmuş maliyyə aktivlərinin müsadirəsi məsələsi Avropa İttifaqı (Aİ) liderlərinin dekabrın 18-19-də Brüsseldə keçiriləcək sammitində müzakirə olunmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Avropa Komissiyasının sədri bəyan edib ki, bloklanmış Rusiya aktivləri məsələsi gündəlikdə olmayacaq", - Orban vurğulayıb.

    Qərar Ukraynanın dəstəklənməsi üçün aktivlərin müsadirəsi ilə bağlı müzakirəni gündəlikdən çıxarır. Məsələ daha əvvəl Aİ-yə üzv ölkələri arasında, xüsusən bu mexanizmə qarşı çıxan Macarıstanla fikir ayrılığına səbəb olmuşdu.

    Орбан: Вопрос о российских активах исключен из повестки саммита ЕС

