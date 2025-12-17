Orban: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi Aİ sammitinin gündəliyindən çıxarılıb
Digər ölkələr
- 17 dekabr, 2025
- 21:12
Qərbdə Rusiyanın dondurulmuş maliyyə aktivlərinin müsadirəsi məsələsi Avropa İttifaqı (Aİ) liderlərinin dekabrın 18-19-də Brüsseldə keçiriləcək sammitində müzakirə olunmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Avropa Komissiyasının sədri bəyan edib ki, bloklanmış Rusiya aktivləri məsələsi gündəlikdə olmayacaq", - Orban vurğulayıb.
Qərar Ukraynanın dəstəklənməsi üçün aktivlərin müsadirəsi ilə bağlı müzakirəni gündəlikdən çıxarır. Məsələ daha əvvəl Aİ-yə üzv ölkələri arasında, xüsusən bu mexanizmə qarşı çıxan Macarıstanla fikir ayrılığına səbəb olmuşdu.
Son xəbərlər
21:26
Neymar karyerasını başqa komandada davam etdirə bilərFutbol
21:12
Orban: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi Aİ sammitinin gündəliyindən çıxarılıbDigər ölkələr
20:51
"Sumqayıt"ın qış hazırlıq planı və yoxlama oyunlarında qarşılaşacağı rəqiblər müəyyənləşibFutbol
20:44
TÜİB sədri: Qarabağda tekstil sahəsində 10 minə yaxın insanı işlə təmin edəcək layihəmiz varQarabağ
20:26
Foto
Hərbi Hava Qüvvələrinin xidməti-döyüş fəaliyyəti yoxlanılıbHərbi
20:20
"İnter Mayami" Luis Suaresin müqaviləsinin müddətini uzadıbFutbol
20:10
KİV: Zelenski Avropa İttifaqı liderlərinin sammitində iştirak edəcəkDigər ölkələr
20:07
Nazir: Hazırda 15 özəl şirkət müdafiə sənayesi sahəsində lisenziya əsasında fəaliyyət göstərirHərbi
19:59