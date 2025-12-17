Орбан: Вопрос о российских активах исключен из повестки саммита ЕС

Вопрос о конфискации замороженных на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на саммите лидеров Европейского союза, который будет проходить 18-19 декабря в Брюсселе.

Как передает Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Председатель Еврокомиссии объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня", - сказал он.

Решение снимает с повестки дискуссию о возможной конфискации активов в поддержку Украины, которая ранее вызывала разногласия среди стран-членов ЕС, особенно Венгрии, выступающей против такого механизма.