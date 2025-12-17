Орбан: Вопрос о российских активах исключен из повестки саммита ЕС
Другие страны
- 17 декабря, 2025
- 20:45
Вопрос о конфискации замороженных на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на саммите лидеров Европейского союза, который будет проходить 18-19 декабря в Брюсселе.
Как передает Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Председатель Еврокомиссии объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня", - сказал он.
Решение снимает с повестки дискуссию о возможной конфискации активов в поддержку Украины, которая ранее вызывала разногласия среди стран-членов ЕС, особенно Венгрии, выступающей против такого механизма.
Последние новости
21:24
Европарламент утвердил закон о постепенном отказе от газа и СПГ из РФДругие страны
21:11
Фото
Германия открыла первый объединенный центр защиты от беспилотниковДругие страны
21:02
TÜİB: Мы разработали проект, который обеспечит работой 10 тыс. человек в КарабахеКарабах
20:45
Орбан: Вопрос о российских активах исключен из повестки саммита ЕСДругие страны
20:35
Фото
Проведена инспекция служебно-боевой деятельности ВВС АзербайджанаАрмия
20:22
Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпромаАрмия
20:12
Вугар Мустафаев: На оборонных предприятиях проводится масштабная модернизацияАрмия
20:05
СМИ: Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕСДругие страны
19:51
Фото