WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ermənistan və Rusiya arasında bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalanıb

    Region
    • 17 dekabr, 2025
    • 17:24
    Ermənistan və Rusiya arasında bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalanıb

    Ermənistan və Rusiya iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın 24-cü iclası haqqında protokolu, həmçinin bir sıra ikitərəfli sənədləri imzalayıb.

    "Report"un Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, sənədlər İrəvanda keçirilən Hökumətlərarası Komissiyanın iclasının yekununda imzalanıb.

    Tərəflər iclasda iki ölkə arasında ticari-iqtisadi və mədəni-humanitar əlaqələrin bütün kompleksini müzakirə edib, ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlığın inkişafı üçün addımları müəyyən ediblər.

    Ermənistan və Rusiya hökumətlərinin nümayəndələri energetika, sənaye, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, rəqəmsallaşma, səhiyyə, elm və təhsil sahələrində qarşılıqlı fəaliyyət barədə razılığa gəliblər.

    Komissiyanın həmsədrləri Ermənistan Baş nazirinin müavini Mqer Qriqoryan və Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçukdur.

    Ermənistan Rusiya Mqer Qriqoryan Aleksey Overçuk Hökumətlərarası Komissiya
    Армения и РФ на заседании МПК обсудили энергетику, транспорт, АПК, промышленность

    Son xəbərlər

    17:44

    Taleh Kərimli: "Bu il vençur fondları startaplara 760 min dollar investisiya ayırıb"

    Maliyyə
    17:36

    Şahin Diniyev: "Sabah" - "Qarabağ" matçının bol qollu keçəcəyini düşünürəm"

    Futbol
    17:32

    "Qazprom" 2031-ci ilə qədər Ermənistanın qaz infrastrukturuna 394 milyon dollar sərmayə qoyacaq

    Energetika
    17:31
    Foto

    Azərbaycan İstanbulda Beynəlxalq Kitab Sərgisində təmsil olunur

    Ədəbiyyat
    17:31

    "Azəristiliktəchizat": Serbiyanın mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə bağlı nümunəsi Azərbaycan üçün işlək model ola bilər

    Energetika
    17:28

    Sabah Culfada üç saat işıq olmayacaq

    Energetika
    17:25

    Aİ-nin anti-Azərbaycan isterikası: ikili standartlar bölgədə sülhə qarşı - ŞƏRH

    Analitika
    17:24

    Ermənistan və Rusiya arasında bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalanıb

    Region
    17:21

    "Mossad": İran İsraili məhv etmək istəyindən imtina etməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti