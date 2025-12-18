WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Papuaşvili: Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmir

    Region
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:02
    Papuaşvili: Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmir
    Şalva Papuaşvili

    Gürcüstan Parlamentinin sədri Şalva Papuaşvili Avropa Parlamentindəki son müzakirələri kəskin tənqid edib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, parlament sədrinin sözlərinə görə, Avropa Parlamentinin dünənki iclası Avropada formalaşan "sivilizasiya boşluğu"nun aydın göstəricisidir.

    Şalva Papuaşvili vurğulayıb ki, bu gün nümayiş etdirilən Avropa artıq gürcülərin özlərini aid hiss etdikləri və birgə qurduqları Avropa deyil.

    "Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmir. Müzakirə əvəzinə hörmətsizlik, faktlar əvəzinə yalan, məsuliyyət əvəzinə isə sivilizasiya üstünlüyü mövqeyi nümayiş etdirildi", - deyə Şalva Papuaşvili qeyd edib.

    Onun fikrincə, Avropa Parlamentində müşahidə olunan yanaşma Avropanın əsas dəyərləri kimi təqdim olunan dialoq, obyektivlik və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə ziddir.

    Gürcüstan Şalva Papuaşvili Avropa Parlamenti
    Папуашвили: Дискуссии в Европарламенте уже не отражают европейские ценности

    Son xəbərlər

    11:22

    Komitə rəsmisi: Süni intellektlə bağlı proqramda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair maddə yoxdur

    Sosial müdafiə
    11:19

    Deputat: Amnistiya təşəbbüsü yüksək mənəvi dəyərə malik siyasi mesajdır

    Daxili siyasət
    11:17
    Foto

    Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilir

    Xarici siyasət
    11:17

    "Euronews"da Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb – VİDEO

    İKT
    11:11

    Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

    Xarici siyasət
    11:08

    Bakı limanı 100 000-ci konteyneri qəbul edib

    İnfrastruktur
    11:06

    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    11:02

    Papuaşvili: Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmir

    Region
    10:59

    Bakı limanı ilə bu il 7,5 milyon tondan çox yük aşırılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti