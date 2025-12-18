Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 18 декабря, 2025
    • 11:26
    Папуашвили: Дискуссии в Европарламенте уже не отражают европейские ценности

    Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко раскритиковал недавние обсуждения в Европейском парламенте.

    Как сообщает грузинское бюро Report, по словам председателя парламента, вчерашнее заседание Европейского парламента является ясным показателем формирующегося в Европе "цивилизационного вакуума".

    Он подчеркнул, что демонстрируемая сегодня Европа уже не та, к которой грузины чувствовали свою принадлежность и которую строили вместе.

    "Дискуссии в Европейском парламенте уже не отражают европейских ценностей. Вместо обсуждения была продемонстрирована неуважительность, вместо фактов - ложь, а вместо ответственности - позиция цивилизационного превосходства", - отметил Папуашвили.

    По его мнению, подход, наблюдаемый в Европейском парламенте, противоречит принципам диалога, объективности и взаимного уважения, которые представляются как основные ценности Европы.

    Лента новостей