Папуашвили: Дискуссии в Европарламенте уже не отражают европейские ценности

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко раскритиковал недавние обсуждения в Европейском парламенте.

Как сообщает грузинское бюро Report, по словам председателя парламента, вчерашнее заседание Европейского парламента является ясным показателем формирующегося в Европе "цивилизационного вакуума".

Он подчеркнул, что демонстрируемая сегодня Европа уже не та, к которой грузины чувствовали свою принадлежность и которую строили вместе.

"Дискуссии в Европейском парламенте уже не отражают европейских ценностей. Вместо обсуждения была продемонстрирована неуважительность, вместо фактов - ложь, а вместо ответственности - позиция цивилизационного превосходства", - отметил Папуашвили.

По его мнению, подход, наблюдаемый в Европейском парламенте, противоречит принципам диалога, объективности и взаимного уважения, которые представляются как основные ценности Европы.