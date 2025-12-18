WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilir

    Xarici siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:17
    Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilir

    Türkiyənin paytaxtı Ankarada Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu öz işinə başlayıb.

    "Report"un Ankaraya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, tədbirdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Macarıstan, Türkmənistan və Şimali Kipr Türk Respublikasından olan nümayəndələr iştirak edirlər.

    Forumun məqsədi sözügedən ölkələrdən yüksək səviyyəli informasiya sahəsi üzrə rəsmi şəxsləri, eləcə də media nümayəndələrini, akademikləri, kommunikasiya mütəxəssislərini və jurnalistləri bir araya gətirməklə türk dövlətləri arasında effektiv kommunikasiya platforması yaratmaq və dezinformasiyaya qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirməkdir.

    Üzv ölkələrdən jurnalistləri bir araya gətirən tədbir təcrübə mübadiləsini, birgə layihələrin həyata keçirilməsini və əməkdaşlığın genişləndirilməsini təşviq edəcək.

    Bununla yanaşı, forumda Türk dünyasında media və informasiya sahəsində mövcud çağırışlar müzakirə ediləcək.

    Qeyd edək ki, tədbir iki gün davam edəcək.

    türk dövlətləri dezinformasiya Ankara

    Son xəbərlər

    11:27

    Orxan Məmmədov: "2018-ci ildən KOB subyektlərinin sayı təxminən 74 % artıb"

    Biznes
    11:22

    Komitə rəsmisi: Süni intellektlə bağlı proqramda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair maddə yoxdur

    Sosial müdafiə
    11:19

    Deputat: Amnistiya təşəbbüsü yüksək mənəvi dəyərə malik siyasi mesajdır

    Daxili siyasət
    11:17
    Foto

    Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilir

    Xarici siyasət
    11:17

    "Euronews"da Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb – VİDEO

    İKT
    11:11

    Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

    Xarici siyasət
    11:08

    Bakı limanı 100 000-ci konteyneri qəbul edib

    İnfrastruktur
    11:06

    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    11:02

    Papuaşvili: Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti