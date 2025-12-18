Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Анкаре начал работу Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией

    Внешняя политика
    • 18 декабря, 2025
    • 11:53
    В Анкаре начал работу Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией

    В столице Турции Анкаре стартовал Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией.

    Как сообщает корреспондент Report из Анкары, в мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

    Цель форума - объединить высокопоставленных официальных лиц в сфере информации, представителей СМИ, академического сообщества, специалистов по коммуникациям и журналистов для создания эффективной платформы взаимодействия между тюркскими государствами и укрепления сотрудничества в области противодействия дезинформации.

    Двухдневный форум, собравший журналистов из стран-участниц, будет способствовать обмену опытом, реализации совместных проектов и расширению профессионального сотрудничества.

    Ankarada Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumu keçirilir
    Turkic states launch forum on countering disinformation in Ankara

