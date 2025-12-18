В Анкаре начал работу Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией
В столице Турции Анкаре стартовал Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией.
Как сообщает корреспондент Report из Анкары, в мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.
Цель форума - объединить высокопоставленных официальных лиц в сфере информации, представителей СМИ, академического сообщества, специалистов по коммуникациям и журналистов для создания эффективной платформы взаимодействия между тюркскими государствами и укрепления сотрудничества в области противодействия дезинформации.
Двухдневный форум, собравший журналистов из стран-участниц, будет способствовать обмену опытом, реализации совместных проектов и расширению профессионального сотрудничества.