WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:06
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcək

    Bu gün UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsində sonuncu - VI turun oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, 18 qarşılaşmanın hər biri eyni saatda start götürəcək.

    Türkiyənin "Samsunspor" klubu səfərdə "Maynts 05" ilə üz-üzə gələcək. "Fiorentina" isə İsveçrədə "Lozanna"nın qonağı olacaq.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi

    VI tur

    18 dekabr

    00:00. AZ (Niderland) - "Yagelloniya" (Polşa)

    00:00. "Şaxtyor" (Ukrayna) - "Riyeka" (Xorvatiya)

    00:00. "Slovan" (Slovakiya) - "Hakken" (İsveç)

    00:00. "Legiya" (Polşa) - "Linkoln" (Cəbəllütariq)

    00:00. "Sparta" (Çexiya) - "Aberdin" (Şotlandiya)

    00:00. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Noa" (Ermənistan)

    00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) - "KuPS" (Finlandiya)

    00:00. "Rayo Valyekano" (İspaniya) - "Drita" (Kosovo)

    00:00. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Hamrun" (Malta)

    00:00. "Omoniya" (Kipr) - "Rakuv" (Polşa)

    00:00. "Maynts 05" (Almaniya) - "Samsunspor" (Türkiyə)

    00:00. "Strasburq" (Fransa) - "Breydablik" (İslandiya)

    00:00. "Sele" (Sloveniya) - "Şelbrun" (İrlandiya)

    00:00. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) - "Rapid" (Avstriya)

    00:00. AEK (Yunanıstan) - "Universitatya" (Rumıniya)

    00:00. "Siqma" (Çexiya) - "Lex" (Polşa)

    00:00. AEK (Larnaka, Kipr) - "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)

    00:00. "Lozanna" (İsveçrə) - "Fiorentina" (İtaliya)

    Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasında pley-off mərhələsinə 2026-cı il fevralın 19-20-də start veriləcək.

    UEFA Konfrans Liqası "Fiorentina" "Samsunspor" VI tur

    Son xəbərlər

    11:22

    Komitə rəsmisi: Süni intellektlə bağlı proqramda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair maddə yoxdur

    Sosial müdafiə
    11:19

    Deputat: Amnistiya təşəbbüsü yüksək mənəvi dəyərə malik siyasi mesajdır

    Daxili siyasət
    11:17
    Foto

    Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilir

    Xarici siyasət
    11:17

    "Euronews"da Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb – VİDEO

    İKT
    11:11

    Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

    Xarici siyasət
    11:08

    Bakı limanı 100 000-ci konteyneri qəbul edib

    İnfrastruktur
    11:06

    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    11:02

    Papuaşvili: Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmir

    Region
    10:59

    Bakı limanı ilə bu il 7,5 milyon tondan çox yük aşırılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti