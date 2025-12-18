WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Bakı limanı ilə bu il 7,5 milyon tondan çox yük aşırılıb

    İnfrastruktur
    • 18 dekabr, 2025
    • 10:59
    Bakı limanı ilə bu il 7,5 milyon tondan çox yük aşırılıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında 7 milyon 547 min ton yük aşırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə liman ərazisinə təşkil edilən mediatur zamanı məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əgər Ələt qəsəbəsində müasir liman kompleksinin istifadəyə verildiyi 2018-ci ildə Bakı Limanı vasitəsilə 3 milyon 787 min ton yük aşırılmışdısa, cari ilin 11 ayı ərzində bu rəqəm 7 milyon 547 min tona yüksəlib.

    Bu yüksək nəticələr Bakı limanının regionun ən etibarlı logistik qovşaqlarından olduğunu bir daha sübut edir və Azərbaycanın logistik sisteminin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu göstərir. Limanın yükaşırma göstəricilərinin artması Azərbaycanın Şərqlə Qərb arasında strateji logistik marşrut kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Bakı limanında yaşıl və rəqəmsal logistik həllərin tətbiqi və Orta Dəhliz üzrə inteqrasiyanın dərinləşməsi daha böyük yük həcmləri, daha geniş ticarət əlaqələri və ölkə iqtisadiyyatına daha irihəcmli əlavə dəyər vəd edir.

    Son dövrdə Azərbaycanın tranzit rolu ildən-ilə möhkəmlənir, yeni logistik əməkdaşlıqlar və modern infrastruktur nəticəsində yük əməliyyatları sürətlənib və daha çox həcmdə yük qəbul edilir. 2025-ci ilin 11 ayında "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) Orta Dəhliz üzrə 350 blok-qatar qəbul edib. Bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 34 % çoxdur.

    Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC
    Перевалка грузов через Бакинский порт за 11 месяцев превысила 7,5 млн тонн

    Son xəbərlər

    11:22

    Komitə rəsmisi: Süni intellektlə bağlı proqramda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair maddə yoxdur

    Sosial müdafiə
    11:19

    Deputat: Amnistiya təşəbbüsü yüksək mənəvi dəyərə malik siyasi mesajdır

    Daxili siyasət
    11:17
    Foto

    Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilir

    Xarici siyasət
    11:17

    "Euronews"da Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb – VİDEO

    İKT
    11:11

    Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib

    Xarici siyasət
    11:08

    Bakı limanı 100 000-ci konteyneri qəbul edib

    İnfrastruktur
    11:06

    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcək

    Futbol
    11:02

    Papuaşvili: Avropa Parlamentindəki müzakirələr artıq Avropa dəyərlərini əks etdirmir

    Region
    10:59

    Bakı limanı ilə bu il 7,5 milyon tondan çox yük aşırılıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti