    Инфраструктура
    • 18 декабря, 2025
    • 11:26
    Перевалка грузов через Бакинский порт за 11 месяцев превысила 7,5 млн тонн

    Перевалка грузов через Бакинский международный морской порт (БММП) в январе-ноябре 2025 года составил 7 млн 547 тыс. тонн.

    Как сообщает Report, сообщили представители портов администрации в ходе медиа-тура, организованного на территорию БММП.

    Отмечалось, что этот показатель существенно превышает итоги 2018 года, когда был введен в эксплуатацию современный портовый комплекс в поселке Алят - 3 млн 787 тыс. тонн грузов.

    "Такие показатели подтверждают, что Бакинский порт является одним из надежных логистических узлов региона и свидетельствуют о переходе логистической системы Азербайджана на новый этап развития. Рост объемов перевалки грузов дополнительно укрепляет позиции страны как стратегического логистического маршрута между Востоком и Западом", - отметили представители порта.

    По их словам, внедрение в Бакинском порту зеленых и цифровых логистических решений и углубление интеграции по Среднему коридору обещают рост грузоперевозок, расширение торговых связей и "более крупную добавленную стоимость для экономики страны".

    Также было отмечено, что транзитная роль Азербайджана из года в год укрепляется, благодаря новым логистическим партнерствам и современной инфраструктуре грузовые операции ускорились, и принимается больший объем грузов.

    За 11 месяцев 2025 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приняло 350 блок-поездов по Среднему коридору, что на 34% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

    Бакинский морской порт грузоперевозки транзитные грузы перевалка грузов
