"Euronews"da Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb – VİDEO
- 18 dekabr, 2025
- 11:17
"Euronews" telekanalında regionun əhəmiyyətli rəqəmsal bağlantı layihəsi olan Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb. "Azerbaijan Diary" ("Azərbaycan Gündəliyi") verilişinin buraxılışında bildirilib ki, "Rəqəmsal İpək Yolu" (Digital Silk Way) təşəbbüsünün mühüm komponenti olan layihə Xəzər dənizinin dibi ilə ilk fiber-optik infrastrukturun yaradılmasını nəzərdə tutur.
"AzerTelecom" şirkətinin Direktorlar Şurasının sədri Emil Məsimov Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsinin sürətlə inkişaf edən Orta Dəhliz regionu üçün yaradacağı üstünlüklər, həmçinin layihənin icrasına dair son yenilikləri diqqətə çatdırıb. O, vurğulayıb ki, dayanıqlı fiber-optik xətt regionun İKT ekosisteminin inkişafını əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirəcək: "Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti Avropa ilə Asiya arasında daha qısa, balanslı və şaxələndirilmiş məlumat ötürülməsini dəstəkləyən və strateji mövqeyə sahib olan rəqəmsal marşrut olaraq fəaliyyət göstərəcək".
Verilişdə, həmçinin layihənin əsas texniki göstəriciləri barədə detallı məlumatlar təqdim olunub. Qeyd edilib ki, tikintisi 2026-cı ilin sonunadək tamamlanması gözlənilən kabel xətti regionda texnoloji asılılığın azalmasına, rəqəmsal xidmətlərin çeşidinin genişlənməsinə və ölkələr, bizneslər, icmalar üçün yeni imkanların yaranmasına şərait yaradacaq.
"Euronews"un Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında hazırladığı xüsusi verilişi təqdim edirik:
"AzerTelecom" haqqında
"AzerTelecom" Azərbaycanın aparıcı telekommunikasiya şirkəti olmaqla topdansatış operatoru səviyyəsində rabitə xidmətləri, eləcə də rəqəmsal və digər telekommunikasiya xidmətləri təqdim edir. Şirkət yerli, regional və beynəlxalq istiqamətlərdə sürətlə inkişaf edir, həmçinin cəmiyyətin və İKT sektorunun dayanıqlı inkişafını təmin etmək üçün daim qabaqcıl texnologiyaları və innovasiyaları tətbiq edir.
AzerTelecom müxtəlif ölkələrdə enerji, telekommunikasiya, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibində olan "Azerconnect Group"a daxildir.