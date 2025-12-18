Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Euronews подготовил специальную программу о проекте Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии – Видео

    ИКТ
    • 18 декабря, 2025
    • 11:27
    Телеканал Euronews представил специальную программу, посвященную проекту Транс-Каспийской волоконно-оптической кабельной линии, который является одним из ключевых проектов цифровой связи в регионе. В выпуске программы "Azerbaijan Diary" ("Азербайджанский Дневник"), сообщается, что будучи ключевым компонентом инициативы "Цифровой Шёлковый Путь" (Digital Silk Way), данный проект предусматривает создание первой волоконно-оптической инфраструктуры по дну Каспийского моря.

    Председатель Совета директоров AzerTelecom Эмиль Масимов рассказал о преимуществах Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии для стремительно развивающегося региона Среднего Коридора и поделился последними новостями о ходе реализации проекта. Он подчеркнул, что эта устойчивая линия связи значительно ускорит развитие ИКТ-экосистемы региона: "Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия станет стратегически важным цифровым маршрутом, обеспечивающим более короткую, сбалансированную и диверсифицированную передачу данных между Европой и Азией".

    В программе также была предоставлена ​​подробная информация об основных технических характеристиках проекта. Было отмечено, что кабельная линия, строительство которой планируется завершить к концу 2026 года, снизит технологическую зависимость в регионе, расширит спектр цифровых услуг и создаст новые возможности для стран, бизнеса и сообществ.

    Представляем специальную программу, подготовленную Euronews, о проекте Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии:

    Euronews подготовил специальную программу о проекте Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии – Видео

    О компании AzerTelecom

    AzerTelecom является ведущей телекоммуникационной компанией Азербайджана, предоставляющей услуги связи на уровне оптового оператора, а также цифровые и другие телекоммуникационные сервисы. Компания быстро развивается на местных, региональных и международных рынках, постоянно внедряя передовые технологии и инновации для обеспечения устойчивого развития общества и ИКТ-сектора.

    AzerTelecom является частью Azerconnect Group, которая входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

