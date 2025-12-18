Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib
Xarici siyasət
- 18 dekabr, 2025
- 11:11
Ötən gün Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, DMX fəaliyyəti əlaqələndirilən aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət Reinteqrasiya üzrə İşçi Qrupu readmissiya olunan Azərbaycan vətəndaşlarının üzləşdikləri çətinlik və problemlərin operativ həlli, onların cəmiyyətə səmərəli, dayanıqlı sosial-iqtisadi reinteqrasiyası işinin təşkili istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirir.
Son xəbərlər
11:27
Orxan Məmmədov: "2018-ci ildən KOB subyektlərinin sayı təxminən 74 % artıb"Biznes
11:22
Komitə rəsmisi: Süni intellektlə bağlı proqramda uşaq hüquqlarının qorunmasına dair maddə yoxdurSosial müdafiə
11:19
Deputat: Amnistiya təşəbbüsü yüksək mənəvi dəyərə malik siyasi mesajdırDaxili siyasət
11:17
Foto
Türk dövlətləri arasında Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə Forumu keçirilirXarici siyasət
11:17
"Euronews"da Transxəzər Fiber-Optik Kabel Xətti layihəsi haqqında xüsusi veriliş yayımlanıb – VİDEOİKT
11:11
Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilibXarici siyasət
11:08
Bakı limanı 100 000-ci konteyneri qəbul edibİnfrastruktur
11:06
UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsində VI turun oyunları keçiriləcəkFutbol
11:02