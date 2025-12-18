Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Из Германии реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана

    Внешняя политика
    • 18 декабря, 2025
    • 11:38
    Из Германии реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана

    17 декабря из Германии были реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу, передача граждан осуществлялась в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".

    Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Госслужбой, осуществляет соответствующие меры в направлении оперативного решения проблем реадмиссируемых граждан Азербайджана, организации работы по их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.

    реадмиссия граждане Азербайджана Германия
    Azərbaycanın 34 vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib
    34 Azerbaijanis readmitted from Germany on Dec. 17

    Последние новости

    12:45

    Ахмед Исмаилов: Проблема дезинформации общая для тюркских государств

    Медиа
    12:44

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    12:43

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:36

    Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:32

    В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году

    Инфраструктура
    12:30

    ОТГ: Форум в Анкаре укрепит сотрудничество тюркских государств в борьбе с дезинформацией

    Медиа
    Лента новостей