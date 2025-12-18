Из Германии реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана
Внешняя политика
- 18 декабря, 2025
- 11:38
17 декабря из Германии были реадмиссированы 34 гражданина Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу, передача граждан осуществлялась в рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".
Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координируется Госслужбой, осуществляет соответствующие меры в направлении оперативного решения проблем реадмиссируемых граждан Азербайджана, организации работы по их эффективной, устойчивой социально-экономической реинтеграции в общество.
Последние новости
12:45
Ахмед Исмаилов: Проблема дезинформации общая для тюркских государствМедиа
12:44
Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского краяДругие страны
12:43
Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрдВ регионе
12:43
Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских странМедиа
12:40
Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию УкраиныДругие страны
12:37
Завтра в Азербайджане осадков не ожидаетсяЭкология
12:36
Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и ЕреваномВ регионе
12:32
В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 годуИнфраструктура
12:30