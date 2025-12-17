Армения и РФ на заседании МПК обсудили энергетику, транспорт, АПК, промышленность
Армения и Россия подписали подписали протокол о 24-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), а также ряд двусторонних документов.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Армении, документы были подписаны по итогам заседания МПК в Ереване в среду.
Стороны на заседании обсудили весь комплекс торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений двух стран, наметили шаги по развитию сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.
Представители правительств Армении и РФ договорились о взаимодействии в энергетике, промышленности, сферах транспорта, сельского хозяйства, цифровизации, здравоохранения, науки и образования.
Сопредседателями комиссии являются вице-премьеры Мгер Григорян и Алексей Оверчук.