    Армения и РФ на заседании МПК обсудили энергетику, транспорт, АПК, промышленность

    В регионе
    • 17 декабря, 2025
    • 17:06
    Армения и РФ на заседании МПК обсудили энергетику, транспорт, АПК, промышленность

    Армения и Россия подписали подписали протокол о 24-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству (МПК), а также ряд двусторонних документов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Армении, документы были подписаны по итогам заседания МПК в Ереване в среду.

    Стороны на заседании обсудили весь комплекс торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений двух стран, наметили шаги по развитию сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

    Представители правительств Армении и РФ договорились о взаимодействии в энергетике, промышленности, сферах транспорта, сельского хозяйства, цифровизации, здравоохранения, науки и образования.

    Сопредседателями комиссии являются вице-премьеры Мгер Григорян и Алексей Оверчук.

    Ermənistan və Rusiya arasında bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalanıb

