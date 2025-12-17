WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Mossad": İran İsraili məhv etmək istəyindən imtina etməyib

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 17:21
    Mossad: İran İsraili məhv etmək istəyindən imtina etməyib

    "Mossad" rəhbəri David Barnea İranı hələ də nüvə silahı yaratmağa çalışmaqda ittiham edib.

    Bu barədə "Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir.

    "İran İsraili məhv etmək istəyindən imtina etməyib. Nüvə bombasını hazırlamaq hələ də onların arzusudur. Bizim məqsədimiz əvvəl amerikalılarla sıx əməkdaşlıqda ciddi zərər vurulmuş nüvə layihəsinin heç vaxt həyata keçirilməməsini təmin etməkdir",- deyə o bildirib.

    D.Barneanın sözlərinə görə, İran "dünyanı aldatmaq və daha bir pis nüvə sazişi əldə etmək" niyyətindədir.

    "Biz pis bir sazişin (İranın nüvə proqramı - red.) bağlanmasına imkan verməmişik və verməyəcəyik", - deyə o vurğulayıb.

    MOSSAD İran Nüvə silahı
    Глава МОССАДа: Иран продолжает стремиться к созданию ядерного оружия

