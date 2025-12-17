Глава МОССАДа: Иран продолжает стремиться к созданию ядерного оружия
Другие страны
- 17 декабря, 2025
- 17:01
Глава МОССАДа Давид Барнеа заявил, что Иран по-прежнему стремится к разработке ядерного оружия.
Об этом сообщает Report, со ссылкой на Bloomberg.
"Иран не отказался от стремления уничтожить Израиль. Идея продолжать разработку ядерной бомбы все еще живет в их сердцах. Наша ответственность - обеспечить, чтобы ядерный проект, которому в тесном сотрудничестве с американцами был нанесен серьезный ущерб, никогда не осуществился",- сказал он.
По мнению Барнеа, Иран намерен "обмануть мир и добиться еще одной плохой ядерной сделки".
"Мы не позволили и не позволим заключить плохое соглашение (по ядерной программе Ирана – ред.)", - подчеркнул он.
Последние новости
18:19
Централизованная тепловая система Сербии может стать рабочей моделью для АзербайджанаЭнергетика
18:15
Арест экс-мэра Гюмри продлен еще на три месяцаВ регионе
18:01
МИД Азербайджана поздравил БутанВнешняя политика
17:52
Фото
В процессе награждения победителей İDDA Awards за 4 года приняли участие около 500 человекИКТ
17:31
Итальянский геофизик: В Мавзолее Момине Хатун исследуются подземные полости и глубина залегания фундаментаKультурная политика
17:31
Баходир Сидиков освобожден от должности председателя правления "Узбекнефтегаз"В регионе
17:28
На конкурс İDDA Awards поступило 162 заявки по 8 номинациямИКТ
17:10
Аукцион по облигациям НБКО "Kəpəz" пройдет на следующей неделеФинансы
17:08