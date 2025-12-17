Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Глава МОССАДа: Иран продолжает стремиться к созданию ядерного оружия

    • 17 декабря, 2025
    • 17:01
    Глава МОССАДа: Иран продолжает стремиться к созданию ядерного оружия

    Глава МОССАДа Давид Барнеа заявил, что Иран по-прежнему стремится к разработке ядерного оружия.

    Об этом сообщает Report, со ссылкой на Bloomberg.

    "Иран не отказался от стремления уничтожить Израиль. Идея продолжать разработку ядерной бомбы все еще живет в их сердцах. Наша ответственность - обеспечить, чтобы ядерный проект, которому в тесном сотрудничестве с американцами был нанесен серьезный ущерб, никогда не осуществился",- сказал он.

    По мнению Барнеа, Иран намерен "обмануть мир и добиться еще одной плохой ядерной сделки".

    "Мы не позволили и не позволим заключить плохое соглашение (по ядерной программе Ирана – ред.)", - подчеркнул он.

