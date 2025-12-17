Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Проведена инспекция служебно-боевой деятельности ВВС Азербайджана

    Армия
    • 17 декабря, 2025
    • 20:35
    Проведена инспекция служебно-боевой деятельности ВВС Азербайджана

    Замминистра обороны Азербайджана − командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде посетил воинские части ВВС, встретился с личным составом, а также проверил служебно-боевую деятельность и качество работ по подготовке к зимнему периоду.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Минобороны Азербайджана.

    На встрече с личным составом было отмечено, что в рамках успешных реформ, проводимых в армии под руководством президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, сформированы воинские части с высоким уровнем боевой подготовки, оснащенные современными военными средствами. Было подчеркнуто, что подготовке профессиональных кадров и впредь будет уделяться особое внимание.

    Командующий ВВС дал соответствующие поручения, касающиеся повышения уровня боевой выучки и профессионализма личного состава в учебный период, а также увеличения интенсивности и качества занятий и тренировок для практического освоения имеющихся современных вооружений и военной техники.

