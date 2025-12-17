Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Германия открыла первый объединенный центр защиты от беспилотников

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 21:11
    Германия открыла первый объединенный центр защиты от беспилотников

    Германия открыла первый объединенный центр защиты от беспилотников, объединяющий федеральные и земельные структуры.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство внутренних дел ФРГ.

    Центр создан в рамках усилий по устранению пробелов в защите и повышению безопасности от растущей угрозы шпионажа и саботажа.

    Глава МВД Германии Александр Добриндт подчеркнул, что федеральные и земельные органы теперь работают совместно, объединяя экспертизу и обмениваясь информацией о текущей ситуации.

    По словам министра, дроны, предположительно управляемые ВС РФ и нарушающие воздушное пространство, были замечены по всей Европе. Страны были вынуждены направлять истребители НАТО для отражения потенциальной гибридной угрозы.

    До создания нового центра меры по обнаружению и противодействию дронам осуществлялись разрозненно различными ведомствами. Теперь федеральная и земельная полиция, а также Вооруженные силы Германии работают совместно круглосуточно в центре GDAZ, что позволяет быстро и скоординировано реагировать на угрозы безопасности.

    Германия беспилотники центр Александр Добриндт

    Последние новости

    21:24

    Европарламент утвердил закон о постепенном отказе от газа и СПГ из РФ

    Другие страны
    21:11
    Фото

    Германия открыла первый объединенный центр защиты от беспилотников

    Другие страны
    21:02

    TÜİB: Мы разработали проект, который обеспечит работой 10 тыс. человек в Карабахе

    Карабах
    20:45

    Орбан: Вопрос о российских активах исключен из повестки саммита ЕС

    Другие страны
    20:35
    Фото

    Проведена инспекция служебно-боевой деятельности ВВС Азербайджана

    Армия
    20:22

    Министр: В Азербайджане 15 частных компаний работают в сфере оборонпрома

    Армия
    20:12

    Вугар Мустафаев: На оборонных предприятиях проводится масштабная модернизация

    Армия
    20:05

    СМИ: Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС

    Другие страны
    19:51
    Фото

    Замгоссекретаря: США придают важное значение укреплению сотрудничества с ОТГ

    Другие страны
    Лента новостей