Германия открыла первый объединенный центр защиты от беспилотников, объединяющий федеральные и земельные структуры.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщило Министерство внутренних дел ФРГ.

Центр создан в рамках усилий по устранению пробелов в защите и повышению безопасности от растущей угрозы шпионажа и саботажа.

Глава МВД Германии Александр Добриндт подчеркнул, что федеральные и земельные органы теперь работают совместно, объединяя экспертизу и обмениваясь информацией о текущей ситуации.

По словам министра, дроны, предположительно управляемые ВС РФ и нарушающие воздушное пространство, были замечены по всей Европе. Страны были вынуждены направлять истребители НАТО для отражения потенциальной гибридной угрозы.

До создания нового центра меры по обнаружению и противодействию дронам осуществлялись разрозненно различными ведомствами. Теперь федеральная и земельная полиция, а также Вооруженные силы Германии работают совместно круглосуточно в центре GDAZ, что позволяет быстро и скоординировано реагировать на угрозы безопасности.