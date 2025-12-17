WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Qazprom" 2031-ci ilə qədər Ermənistanın qaz infrastrukturuna 394 milyon dollar sərmayə qoyacaq

    Energetika
    • 17 dekabr, 2025
    • 17:32
    Qazprom 2031-ci ilə qədər Ermənistanın qaz infrastrukturuna 394 milyon dollar sərmayə qoyacaq

    Ermənistan İctimai Xidmətlərin Tənzimlənməsi Komissiyası "Qazprom Ermənistan" QSC-nin (Rusiyanın "Qazprom" ASC-nin törəmə şirkəti) 2026-2030-cu illər üçün investisiya proqramını təsdiqləyib.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu dövrdə investisiyalar təxminən 150,35 milyard dram (təxminən 394 milyon dollar) təşkil edəcək.

    İnvestisiya proqramının əsas istiqamətlərinə Abovyan yeraltı qaz anbarı stansiyasının genişləndirilməsi; qaz nəqli sisteminin genişləndirilməsi, bərpası və yenidən qurulması; yeni abonentlərin qoşulması; İrəvanın qaz təchizatı sistemində yeni tutumların təmin edilməsi daxildir.

    Qazprom Ermənistan investisiya proqramı
    "Газпром" до 2031 года вложит $394 млн в газовую инфраструктуру Армении

