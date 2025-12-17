"Газпром" до 2031 года вложит $394 млн в газовую инфраструктуру Армении

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении одобрила инвестиционную программу ЗАО "Газпром Армения" на 2026-2030 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инвестиции в этот период составят около 150,35 млрд драмов (порядка $394 млн).

Основные направления инвестиционной программы: расширение Абовянской подземной станции хранения газа; расширение, восстановление и реконструкцию газотранспортной системы; подключение новых абонентов; обеспечение новых мощностей в системе газоснабжения Еревана.