BP объявила о смене CEO, этот пост займет Мег О'Нил

Главным исполнительным директором (CEO) британской BP с 1 апреля 2026 года станет Мег О`Нил (Meg O"Neill), возглавляющая в настоящее время австралийскую Woodside Energy.

Как передает Report со ссылкой на сообщение BP, Мюррей Окинклосс принял решение с 18 декабря покинуть посты CEO и председателя совета директоров компании.

По информации, временно исполнять обязанности CEO до вступления О`Нил в должность будет вице-президент BP Кэрол Хоул, курирующая направление Supply, Trading & Shipping. Окинклосс в свою очередь останется в BP в качестве советника до декабря 2026 года, "чтобы обеспечить плавный переходный период".

55-летняя О`Нил с 2021 года возглавляет Woodside Energy.