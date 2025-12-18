Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    BP объявила о смене CEO, этот пост займет Мег О'Нил

    Энергетика
    • 18 декабря, 2025
    • 10:01
    BP объявила о смене CEO, этот пост займет Мег О'Нил

    Главным исполнительным директором (CEO) британской BP с 1 апреля 2026 года станет Мег О`Нил (Meg O"Neill), возглавляющая в настоящее время австралийскую Woodside Energy.

    Как передает Report со ссылкой на сообщение BP, Мюррей Окинклосс принял решение с 18 декабря покинуть посты CEO и председателя совета директоров компании.

    По информации, временно исполнять обязанности CEO до вступления О`Нил в должность будет вице-президент BP Кэрол Хоул, курирующая направление Supply, Trading & Shipping. Окинклосс в свою очередь останется в BP в качестве советника до декабря 2026 года, "чтобы обеспечить плавный переходный период".

    55-летняя О`Нил с 2021 года возглавляет Woodside Energy.

