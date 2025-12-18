BP объявила о смене CEO, этот пост займет Мег О'Нил
Энергетика
- 18 декабря, 2025
- 10:01
Главным исполнительным директором (CEO) британской BP с 1 апреля 2026 года станет Мег О`Нил (Meg O"Neill), возглавляющая в настоящее время австралийскую Woodside Energy.
Как передает Report со ссылкой на сообщение BP, Мюррей Окинклосс принял решение с 18 декабря покинуть посты CEO и председателя совета директоров компании.
По информации, временно исполнять обязанности CEO до вступления О`Нил в должность будет вице-президент BP Кэрол Хоул, курирующая направление Supply, Trading & Shipping. Окинклосс в свою очередь останется в BP в качестве советника до декабря 2026 года, "чтобы обеспечить плавный переходный период".
55-летняя О`Нил с 2021 года возглавляет Woodside Energy.
Последние новости
11:08
Анар Алиев: 92% трудовых договоров за семь лет пришлись на частный секторБизнес
10:58
В Гусарском районе убита женщина, в качестве подозреваемого задержан экс-супругПроисшествия
10:55
Видео
В Баку впервые установлены "умные" светофорыВнутренняя политика
10:49
Турецкая певица Алейна Тилки и еще несколько известных лиц задержаны - ОБНОВЛЕНОВ регионе
10:45
Пенсионер в Нахчыване погиб, упав в костер во дворе своего домаПроисшествия
10:44
США вывели на орбиту экспериментальные спутники в форме дискаДругие страны
10:40
ЕАБР планирует развивать исламские финансовые продуктыФинансы
10:22
В Сумгайыте женщина обманом завладела 7 тыс. манатовДругие
10:21