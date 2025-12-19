Агентство пищевой безопасности призвало граждан к осторожности при покупке алкоголя

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) призвало граждан соблюдать особую осторожность при покупке и употреблении спиртных напитков в праздничные дни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

В АПБА отметили, что совместно с правоохранительными органами регулярно проводятся проверки для выявления и пресечения незаконного производства и продажи некачественного алкоголя: "По фактам нарушений применяются самые жесткие меры".

В ведомстве подчеркнули, что суррогатный алкоголь зачастую производится на тщательно скрываемых объектах, поэтому важную роль в их выявлении играет бдительность граждан.

"При кустарном производстве контрафактного алкоголя нередко используется метиловый (метанол) спирт - техническое вещество, опасное для жизни. Даже небольшое количество метанола может привести к тяжелым отравлениям и серьезным последствиям для здоровья. Использование опасных, не предназначенных для пищевых целей веществ при производстве алкогольной продукции недопустимо и влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

Граждан призвали внимательно относиться к упаковке и маркировке алкогольных напитков, требовать документы о безопасности продукции, а о подозрительных случаях сообщать в компетентные органы, в том числе в колл-центр АПБА по телефону 1003.