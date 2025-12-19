Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии

    Агентство пищевой безопасности призвало граждан к осторожности при покупке алкоголя

    Здоровье
    • 19 декабря, 2025
    • 11:32
    Агентство пищевой безопасности призвало граждан к осторожности при покупке алкоголя

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) призвало граждан соблюдать особую осторожность при покупке и употреблении спиртных напитков в праздничные дни.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

    В АПБА отметили, что совместно с правоохранительными органами регулярно проводятся проверки для выявления и пресечения незаконного производства и продажи некачественного алкоголя: "По фактам нарушений применяются самые жесткие меры".

    В ведомстве подчеркнули, что суррогатный алкоголь зачастую производится на тщательно скрываемых объектах, поэтому важную роль в их выявлении играет бдительность граждан.

    "При кустарном производстве контрафактного алкоголя нередко используется метиловый (метанол) спирт - техническое вещество, опасное для жизни. Даже небольшое количество метанола может привести к тяжелым отравлениям и серьезным последствиям для здоровья. Использование опасных, не предназначенных для пищевых целей веществ при производстве алкогольной продукции недопустимо и влечет за собой уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

    Граждан призвали внимательно относиться к упаковке и маркировке алкогольных напитков, требовать документы о безопасности продукции, а о подозрительных случаях сообщать в компетентные органы, в том числе в колл-центр АПБА по телефону 1003.

    АПБА контрафактный алкоголь праздники
    AQTA bayram günlərində saxta spirtli içkilərlə bağlı istehlakçılara müraciət edib

    Последние новости

    11:45

    В Азербайджане обозначили стратегические направления рыболовства

    АПК
    11:33

    Ильхам Алиев обратился к участникам международного научно-практического конгресса

    Внутренняя политика
    11:32

    Агентство пищевой безопасности призвало граждан к осторожности при покупке алкоголя

    Здоровье
    11:27

    Милли Меджлис примет заявление в ответ на резолюцию Европарламента

    Внешняя политика
    11:24

    В 2025 году освоена почти половина установленной рыбной квоты в Каспийском море

    АПК
    11:18

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, будет рассмотрен Акт об амнистии

    Милли Меджлис
    11:08
    Фото

    В Баку завершается реставрация крыши исторического дома

    Другие
    11:01

    Зеленский поблагодарил страны ЕС за решение о выделении Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    10:51

    Агентство по регулированию энергетики выбирает аудитора

    Финансы
    Лента новостей