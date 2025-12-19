Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    В 2025 году освоена почти половина установленной рыбной квоты в Каспийском море

    АПК
    • 19 декабря, 2025
    • 11:24
    В 2025 году освоена почти половина установленной рыбной квоты в Каспийском море

    Из установленной на 2025 год квоты на вылов рыбы в Каспийском море в объеме 27 тыс. 850 тонн было использовано 12 тыс. 951 тонна.

    Как сообщает "Report", об этом на пресс-конференции по вопросам политики в области рыболовства в Азербайджане и мерах, принятых в 2025 году, заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Джейхун Алиев.

    "Квота для внутренних вод составила 160 тонн, из которых было освоено 90 тонн", - отметил он.

    По словам Алиева, в январе 2025 года Служба охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов выдала разрешения на рыбную ловлю 216 лицам, а в последующий период Центр рыболовства и аквакультуры выдал аналогичные разрешения еще 15 лицам.

    Azərbaycanda balıq ovu üçün müəyyən edilmiş kvotanın yarısı istifadə olunmayıb

