В 2025 году освоена почти половина установленной рыбной квоты в Каспийском море
- 19 декабря, 2025
- 11:24
Из установленной на 2025 год квоты на вылов рыбы в Каспийском море в объеме 27 тыс. 850 тонн было использовано 12 тыс. 951 тонна.
Как сообщает "Report", об этом на пресс-конференции по вопросам политики в области рыболовства в Азербайджане и мерах, принятых в 2025 году, заявил директор Центра рыболовства и аквакультуры при Министерстве сельского хозяйства Джейхун Алиев.
"Квота для внутренних вод составила 160 тонн, из которых было освоено 90 тонн", - отметил он.
По словам Алиева, в январе 2025 года Служба охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов выдала разрешения на рыбную ловлю 216 лицам, а в последующий период Центр рыболовства и аквакультуры выдал аналогичные разрешения еще 15 лицам.
