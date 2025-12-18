Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Цена азербайджанской нефти превысила $63

    Энергетика
    • 18 декабря, 2025
    • 09:46
    Цена азербайджанской нефти превысила $63

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,95 или 1,52% и составила $63,4.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $60,87.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,92 или 1,52% - до $61,32.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена нефти мировой рынок Brent
    Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları keçib
    Azerbaijani oil price in global market surpasses $63

