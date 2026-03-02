Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 марта, 2026
    • 23:46
    ЕС пытается нейтрализовать риски на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    На этой неделе пройдет 1-ое заседание рабочей группы по энергетике с участием представителей государств-членов ЕС в сотрудничестве с Международным энергетическим агентством.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам экстренного заседания коллегии по безопасности 2 марта.

    "Комиссия внимательно следит за динамикой цен и поставок на фоне событий в Иране для оценки их последствий для Евросоюза", - отметили в ЕК.

    На фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном организация также усиливает поддержку по эвакуации и репатриации, в том числе через Механизм гражданской защиты ЕС и Координационный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации. Активизируется координация с авиационными и судоходными компаниями, а также госорганами в связи с ситуацией в районе Ормузского пролива и Красного моря. Также усиливается работа с Европолом и государствами-членами по оценке потенциальных рисков для внутренней безопасности и по миграции, говорится в сообщении.

