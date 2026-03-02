Гросси заявил, что Иран не обладает ядерным оружием

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 23:42
    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность, что Иран не обладает ядерным оружием.

    Как передает Report, свою точку зрения он выразил в эфире телеканала "Би-би-си".

    "У Ирана нет ядерного оружия", - сказал Гросси.

    По его словам, недавние взрывы близ Исфахана в ходе военной операции Израиля и США не привели к повреждению иранского ядерного объекта, при этом МАГАТЭ зафиксировало незначительный ущерб на ядерном объекте в Натанзе.

    Комментируя эту ситуацию Гросси предположил, что главная цель нынешней операции против Ирана состоит не в ударах по ядерным объектам, в отличие от операции в июне 2025 года, когда США нанесли удары по трем ядерным объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе.

    Посол Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи в понедельник заявил, что США и Израиль накануне атаковали несколько ядерных объектов на территории Ирана, в частности урон получило предприятие в Натанзе.

