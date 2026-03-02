Гросси заявил, что Иран не обладает ядерным оружием

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность, что Иран не обладает ядерным оружием.

Как передает Report, свою точку зрения он выразил в эфире телеканала "Би-би-си".

"У Ирана нет ядерного оружия", - сказал Гросси.

По его словам, недавние взрывы близ Исфахана в ходе военной операции Израиля и США не привели к повреждению иранского ядерного объекта, при этом МАГАТЭ зафиксировало незначительный ущерб на ядерном объекте в Натанзе.

Комментируя эту ситуацию Гросси предположил, что главная цель нынешней операции против Ирана состоит не в ударах по ядерным объектам, в отличие от операции в июне 2025 года, когда США нанесли удары по трем ядерным объектам: в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Посол Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи в понедельник заявил, что США и Израиль накануне атаковали несколько ядерных объектов на территории Ирана, в частности урон получило предприятие в Натанзе.