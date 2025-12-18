Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    18 декабря, 2025
    Сабах сыграет с Карабахом в перенесенном матче I тура Премьер-лиги

    Сегодня состоится матч "Сабах" - "Карабах", перенесенный с I тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, игра начнется в 19:30 на стадионе Bank Respublika Arena.

    Судить матч будет рефери ФИФА Эльчин Масиев. Ему будут помогать Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов и Вугар Гасанли.

    Турал Гурбанов будет представлен в VAR, а Асиман Азизли - в AVAR. Вюсал Алиев будет выполнять функции арбитра-инспектора. Представителем АФФА будет Эркин Гусейнов.

    Отметим, что "Карабах" в настоящее время лидирует в турнирной таблице с 33 очками, а "Сабах" занимает второе место с 31 очком.

    Premyer Liqa: I turdan təxirə salınmış oyunda "Sabah" "Qarabağ"ı sınağa çəkəcək

