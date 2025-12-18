"Сабах" сыграет с "Карабахом" в перенесенном матче I тура Премьер-лиги
Футбол
- 18 декабря, 2025
- 10:09
Сегодня состоится матч "Сабах" - "Карабах", перенесенный с I тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, игра начнется в 19:30 на стадионе Bank Respublika Arena.
Судить матч будет рефери ФИФА Эльчин Масиев. Ему будут помогать Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов и Вугар Гасанли.
Турал Гурбанов будет представлен в VAR, а Асиман Азизли - в AVAR. Вюсал Алиев будет выполнять функции арбитра-инспектора. Представителем АФФА будет Эркин Гусейнов.
Отметим, что "Карабах" в настоящее время лидирует в турнирной таблице с 33 очками, а "Сабах" занимает второе место с 31 очком.
