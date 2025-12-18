Premyer Liqa: I turdan təxirə salınmış oyunda "Sabah" "Qarabağ"ı sınağa çəkəcək
Futbol
- 18 dekabr, 2025
- 09:48
Misli Premyer Liqasında I turdan təxirə salınmış "Sabah" - "Qarabağ" matçı bu gün keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Bank Respublika Arena"da, saat 19:30-da start götürəcək.
Matçı FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək. Ona Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov və Vüqar Həsənli kömək edəcəklər.
Tural Qurbanov VAR-da, Asiman Əzizli isə AVAR-da təmil olunacaq. Hakim-inspektor funksiyasını Vüsal Əliyev yerinə yetirəcək. AFFA nümayəndəsi isə Erkin Hüseynov olacaq.
Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisi hazırda 33 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 31 xala malik "Sabah" ikincidir.
