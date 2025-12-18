WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Premyer Liqa: I turdan təxirə salınmış oyunda "Sabah" "Qarabağ"ı sınağa çəkəcək

    Futbol
    • 18 dekabr, 2025
    • 09:48
    Premyer Liqa: I turdan təxirə salınmış oyunda Sabah Qarabağı sınağa çəkəcək

    Misli Premyer Liqasında I turdan təxirə salınmış "Sabah" - "Qarabağ" matçı bu gün keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Bank Respublika Arena"da, saat 19:30-da start götürəcək.

    Matçı FIFA referisi Elçin Məsiyev idarə edəcək. Ona Elşad Abdullayev, Pərvin Talıbov və Vüqar Həsənli kömək edəcəklər.

    Tural Qurbanov VAR-da, Asiman Əzizli isə AVAR-da təmil olunacaq. Hakim-inspektor funksiyasını Vüsal Əliyev yerinə yetirəcək. AFFA nümayəndəsi isə Erkin Hüseynov olacaq.

    Qeyd edək ki, Ağdam təmsilçisi hazırda 33 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 31 xala malik "Sabah" ikincidir.

    Misli Premyer Liqası "Sabah" klubu "Qarabağ" klubu təxirə salınmış oyun
    "Сабах" сыграет с "Карабахом" в перенесенном матче I тура Премьер-лиги

    Son xəbərlər

    10:31

    Rəqəmsal bacarıqlar üzrə beynəlxalq təhsil proqramına qeydiyyat üçün son 3 gün!

    İKT
    10:27
    Foto

    Dövlət Xidmətində qanvermə aksiyası keçirilib

    Sağlamlıq
    10:21

    Naxçıvanda 66 yaşlı kişi ocağa yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    10:19

    DÇ-2026-nın pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanan millinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    10:17

    BP-nin Baş icraçı direktoru dəyişir

    Energetika
    10:12

    Karlo Ançelottinin oğlu Braziliya klubundan ayrılıb

    Fərdi
    10:10

    Ağsuda vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:04
    Video

    Bakıda ilk dəfə "ağıllı svetoforlar" quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:00

    Azərbaycan boksçuları Avropa çempionatını 4 medalla başa vurublar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti