В Сумгайыте женщина обманом завладела 7 тыс. манатов

    • 18 декабря, 2025
    • 10:22
    В Сумгайыте женщина обманом выманила у знакомой крупную сумму денег.

    Как сообщает Report, 56-летняя Г. Алимусаева, пообещав содействие в трудоустройстве на должность учителя начальных классов в одной из частных школ города, завладела 7 тысячами манатов.

    По подозрению в совершении преступления женщина была задержана сотрудниками полиции.

    По данному факту проводится расследование.

    Sumqayıtda qadın vətəndaşı müəllim düzəldəcəyi vədi ilə aldadaraq 7 min manatını ələ keçirib

