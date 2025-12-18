В Сумгайыте женщина обманом завладела 7 тыс. манатов
Другие
- 18 декабря, 2025
- 10:22
В Сумгайыте женщина обманом выманила у знакомой крупную сумму денег.
Как сообщает Report, 56-летняя Г. Алимусаева, пообещав содействие в трудоустройстве на должность учителя начальных классов в одной из частных школ города, завладела 7 тысячами манатов.
По подозрению в совершении преступления женщина была задержана сотрудниками полиции.
По данному факту проводится расследование.
