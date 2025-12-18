Sumqayıtda qadın vətəndaşı müəllim düzəldəcəyi vədi ilə aldadaraq 7 min manatını ələ keçirib
Hadisə
- 18 dekabr, 2025
- 09:58
Sumqayıtda qadın əvvəlcədən tanış olduğu şəxsi məktəblərdən birinə ibtidai sinif müəllimi kimi işə düzəldəcəyi vədi ilə aldadaraq onun 7 min manatını ələ keçirib.
"Report" xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyatla 56 yaşlı G.Əlimusayeva əməli törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
