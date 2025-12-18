WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Sumqayıtda qadın vətəndaşı müəllim düzəldəcəyi vədi ilə aldadaraq 7 min manatını ələ keçirib

    Hadisə
    • 18 dekabr, 2025
    • 09:58
    Sumqayıtda qadın vətəndaşı müəllim düzəldəcəyi vədi ilə aldadaraq 7 min manatını ələ keçirib

    Sumqayıtda qadın əvvəlcədən tanış olduğu şəxsi məktəblərdən birinə ibtidai sinif müəllimi kimi işə düzəldəcəyi vədi ilə aldadaraq onun 7 min manatını ələ keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyatla 56 yaşlı G.Əlimusayeva əməli törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt Hadisə dələduzluq məktəb müəllim
    В Сумгайыте женщина обманом завладела 7 тыс. манатов

