Пассажиры AZAL теперь могут заблокировать дополнительное место рядом с собой

    Инфраструктура
    • 18 декабря, 2025
    • 10:17
    Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представляет новую услугу, которая создает больше комфорта и личного пространства в эконом-классе.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, авиакомпания предлагает опцию "блокировки" соседнего кресла - теперь каждый путешественник может выбрать дополнительное пространство для себя, оставив рядом свободное место или даже весь ряд.

    Данная опция позволяет насладиться полетом с большим комфортом: больше свободы движений, спокойствия и личного пространства. Запуск новой услуги отражает стратегию AZAL по развитию персонализированных решений и внедрению услуг, делающих путешествия удобнее на каждом этапе. Опция доступна в эконом-классе и не применяется к бизнес-классу и местам эконом-класса категории Extra Legroom.

    Как работает услуга:

    – После покупки авиабилета пассажир получает электронное письмо с предложением заблокировать соседнее кресло за несколько дней до вылета. Одновременно пассажир может зайти на сайт azal.az в раздел AZAL Upgrade или в раздел "Мои бронирования" и оставить свое предложение по использованию данной услуги.

    – Перед вылетом пассажиру направляется уведомление о том, было ли его предложение принято.

    – Стоимость услуги зависит от направления, продолжительности рейса и текущей загрузки самолета.

    – Услуга доступна при наличии свободных мест на борту. В случае полной загрузки рейса и необходимости предоставить место другому пассажиру, оплата возвращается автоматически, а клиент получает уведомление о возврате средств.

    Краткая видео-инструкция о том, как воспользоваться услугой, доступна по ссылке.

    AZAL-ın sərnişinləri yan oturacağı əvvəlcədən bloklaya biləcəklər
    AZAL enhances travel comfort: Passengers can now block a seat next to them

