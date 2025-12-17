"Arpaçay" kanallarının yenidən qurulmasına 46 milyon manat xərclənəcək
İnfrastruktur
- 17 dekabr, 2025
- 09:20
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti "Arpaçay sağ sahil" və "Arpaçay sol sahil" magistral kanallarının yenidən qurulması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Hovers Group" MMC-dir.
Qalib şirkətə 46,358 milyon manat ödəniləcək.
Son xəbərlər
09:43
Azərbaycan Tokioda təbii fəlakət risklərinin azaldılması üzrə konfransda iştirak edirXarici siyasət
09:41
Ombudsman: Dövlət başçısının amnistiya təşəbbüsü humanist dəyərlərə əsaslanan siyasətin bariz nümunəsidirDaxili siyasət
09:29
Azərbaycan nefti 2 % ucuzlaşıbEnergetika
09:26
Almatı–Astana reysi ilə uçan təyyarə salondakı tüstülənmə səbəbindən hava limanına geri dönübRegion
09:20
"Arpaçay" kanallarının yenidən qurulmasına 46 milyon manat xərclənəcəkİnfrastruktur
09:14
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura yekun vurulacaqKomanda
09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2025)Maliyyə
09:00
Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyun keçiriləcəkKomanda
08:59