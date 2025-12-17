WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    "Arpaçay" kanallarının yenidən qurulmasına 46 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    • 17 dekabr, 2025
    • 09:20
    Arpaçay kanallarının yenidən qurulmasına 46 milyon manat xərclənəcək

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Tikilməkdə Olan Obyektlərin Müdiriyyəti "Arpaçay sağ sahil" və "Arpaçay sol sahil" magistral kanallarının yenidən qurulması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Hovers Group" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 46,358 milyon manat ödəniləcək.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi Arpaçay
    На реконструкцию магистральных каналов Арпачая потратят 46 млн манатов

