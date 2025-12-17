Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    На реконструкцию магистральных каналов Арпачая потратят 46 млн манатов

    Инфраструктура
    • 17 декабря, 2025
    • 09:43
    Дирекция строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов подвела итоги открытого тендера на реконструкцию магистральных каналов "Правый берег Арпачая" и "Левый берег Арпачая".

    Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО Hovers Group.

    Компания-победитель тендера за работу получит 46,358 млн манатов.

    "Arpaçay" kanallarının yenidən qurulmasına 46 milyon manat xərclənəcək

