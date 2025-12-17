На реконструкцию магистральных каналов Арпачая потратят 46 млн манатов
Инфраструктура
- 17 декабря, 2025
- 09:43
Дирекция строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов подвела итоги открытого тендера на реконструкцию магистральных каналов "Правый берег Арпачая" и "Левый берег Арпачая".
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, победителем тендера стало ООО Hovers Group.
Компания-победитель тендера за работу получит 46,358 млн манатов.
Последние новости
10:35
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло примерно на 5%Бизнес
10:30
Лукашенко: Киев и Москва хотят гарантий, что война больше не повторитсяДругие страны
10:28
Омбудсмен: Инициатива об амнистии отражает гуманистическую политику АзербайджанаВнутренняя политика
10:20
Нефть подорожала более чем на 1% на фоне перебоев с поставками из ВенесуэлыЭнергетика
10:02
МИД Ирана вручил ноту протеста послу КипраВ регионе
09:51
Азербайджанская нефть подешевела на 2%Энергетика
09:46
Марко Рубио и премьер Катара сегодня проведут переговоры в ГосдепеДругие страны
09:43
На реконструкцию магистральных каналов Арпачая потратят 46 млн манатовИнфраструктура
09:34