Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2025)
- 17 dekabr, 2025
- 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9940 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1421 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9940
|
100 Rusiya rublu
|
2,1421
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1247
|
1 Belarus rublu
|
0,5870
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0199
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1149
|
1 Çexiya kronu
|
0,0820
|
1 Çin yuanı
|
0,2413
|
1 Danimarka kronu
|
0,2669
|
1 Gürcü larisi
|
0,6311
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2771
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1825
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1351
|
1 İsrail şekeli
|
0,5269
|
1 Kanada dolları
|
1,2341
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5424
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3295
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5169
|
1 Moldova leyi
|
0,1013
|
1 Norveç kronu
|
0,1667
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6057
|
1 Polşa zlotası
|
0,4728
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3916
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3157
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3282
|
Türk lirəsi
|
0,0398
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0959
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9817
|
Qızıl
|
7361,5185
|
Gümüş
|
112,1950
|
Platin
|
3224,5090
|
Palladium
|
2735,5040