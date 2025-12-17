WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2025)

    Maliyyə
    • 17 dekabr, 2025
    • 09:09
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9940 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1421 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9940

    100 Rusiya rublu

    2,1421

    1 Avstraliya dolları

    1,1247

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0199

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1149

    1 Çexiya kronu

    0,0820

    1 Çin yuanı

    0,2413

    1 Danimarka kronu

    0,2669

    1 Gürcü larisi

    0,6311

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2771

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1825

    1 İsveçrə frankı

    2,1351

    1 İsrail şekeli

    0,5269

    1 Kanada dolları

    1,2341

    1 Küveyt dinarı

    5,5424

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3295

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5169

    1 Moldova leyi

    0,1013

    1 Norveç kronu

    0,1667

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6057

    1 Polşa zlotası

    0,4728

    1 Rumıniya leyi

    0,3916

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3157

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3282

    Türk lirəsi

    0,0398

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0959

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9817

    Qızıl

    7361,5185

    Gümüş

    112,1950

    Platin

    3224,5090

    Palladium

    2735,5040
    məzənnə dollar manat
