Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2025)
- 17 декабря, 2025
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,994 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2% - до 2,1421 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9940
|
100 российских рублей
|
2,1421
|
1 австралийский доллар
|
1,1247
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0199
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1149
|
1 чешская крона
|
0,0820
|
1 китайский юань
|
0,2413
|
1 датская крона
|
0,2669
|
1 грузинский лари
|
0,6311
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,2771
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1825
|
1 швейцарский франк
|
2,1351
|
1 израильский шекель
|
0,5269
|
1 канадский доллар
|
1,2341
|
1 кувейтский динар
|
5,5424
|
100 казахстанских тенге
|
0,3295
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5169
|
1 молдавский лей
|
0,1013
|
1 норвежская крона
|
0,1667
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6057
|
1 польский злотый
|
0,4728
|
1 румынский лей
|
0,3916
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3157
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3282
|
1 Турецкая лира
|
0,0398
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0959
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9817
|
Золото
|
7361,5185
|
Серебро
|
112,1950
|
Платина
|
3224,5090
|
Палладий
|
2735,5040