    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2025)

    Финансы
    • 17 декабря, 2025
    • 09:20
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,994 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2% - до 2,1421 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9940

    100 российских рублей

    2,1421

    1 австралийский доллар

    1,1247

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0199

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1149

    1 чешская крона

    0,0820

    1 китайский юань

    0,2413

    1 датская крона

    0,2669

    1 грузинский лари

    0,6311

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,2771

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1825

    1 швейцарский франк

    2,1351

    1 израильский шекель

    0,5269

    1 канадский доллар

    1,2341

    1 кувейтский динар

    5,5424

    100 казахстанских тенге

    0,3295

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5169

    1 молдавский лей

    0,1013

    1 норвежская крона

    0,1667

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6057

    1 польский злотый

    0,4728

    1 румынский лей

    0,3916

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3157

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3282

    1 Турецкая лира

    0,0398

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0959

    1 Новозеландский доллар

    0,9817

    Золото

    7361,5185

    Серебро

    112,1950

    Платина

    3224,5090

    Палладий

    2735,5040
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2025)
    CBA currency exchange rates (17.12.2025)

