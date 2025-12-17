Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,994 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,2% - до 2,1421 маната.