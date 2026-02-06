Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде обсудил в Абу-Даби проведение в Азербайджане в 2027 году очередной сессии Мусульманского совета старейшин (МСС).

Как сообщает Report, обсуждения по данному вопросу состоялись в ходе встречи Аллахшукюра Пашазаде с генеральным секретарем МСС и организации "Премия Заида за человеческое братство" Мохаммедом Абдель Саламом.

Стороны также провели обмен мнениями по поводу различных внутриисламских, межрелигиозных и межкультурных мероприятий в Азербайджане и зарубежных странах в 2026 году.

Отметим, что в рамках визита Пашазаде также принял участие в ряде сессий, проведенных в Национальном музее Заида с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, а также руководителя Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой и других членов жюри Премии человеческого братства.