    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Религия
    • 06 февраля, 2026
    • 16:16
    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде обсудил в Абу-Даби проведение в Азербайджане в 2027 году очередной сессии Мусульманского совета старейшин (МСС).

    Как сообщает Report, обсуждения по данному вопросу состоялись в ходе встречи Аллахшукюра Пашазаде с генеральным секретарем МСС и организации "Премия Заида за человеческое братство" Мохаммедом Абдель Саламом.

    Стороны также провели обмен мнениями по поводу различных внутриисламских, межрелигиозных и межкультурных мероприятий в Азербайджане и зарубежных странах в 2026 году.

    Отметим, что в рамках визита Пашазаде также принял участие в ряде сессий, проведенных в Национальном музее Заида с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, а также руководителя Администрации президента Узбекистана Саиды Мирзиёевой и других членов жюри Премии человеческого братства.

    Gələn il Azərbaycanda Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının sessiyasının keçirilməsi müzakirə olunub
