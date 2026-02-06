Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Казахстане десятиклассник с топором напал на сверстников, двое ранены

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 15:42
    В Казахстане десятиклассник с топором напал на сверстников, двое ранены

    В городе Кульсары (Казахстан) 15-летний ученик с топором напал на сверстников в здании школы. Двое подростков получили легкие телесные повреждения.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания.

    В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт нападения.

    "5 февраля на канал "102" поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10 класса после конфликта со сверстниками совершил нападение и покинул территорию школы. В результате двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Подросток установлен и задержан", - сообщили в полиции.

    По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

    "15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения", - уточнили в полиции.

    Qazaxıstanda məktəbli balta ilə yaşıdlarına hücum edib, iki nəfər yaralanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    16:37

    ЕС и Турция обсудили шаги по укреплению экономического взаимодействия

    В регионе
    16:29

    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес
    16:20
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность

    Армия
    16:19

    В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    Инфраструктура
    16:16
    Фото

    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Религия
    16:14

    Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

    Другие страны
    16:02

    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Другие страны
    15:49

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Внешняя политика
    Лента новостей