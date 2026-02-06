В Казахстане десятиклассник с топором напал на сверстников, двое ранены

В городе Кульсары (Казахстан) 15-летний ученик с топором напал на сверстников в здании школы. Двое подростков получили легкие телесные повреждения.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Подозреваемого задержали и отправили в изолятор временного содержания.

В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт нападения.

"5 февраля на канал "102" поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10 класса после конфликта со сверстниками совершил нападение и покинул территорию школы. В результате двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Подросток установлен и задержан", - сообщили в полиции.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

"15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения", - уточнили в полиции.