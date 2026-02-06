İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Qazaxıstanda məktəbli balta ilə yaşıdlarına hücum edib, iki nəfər yaralanıb

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 15:51
    Kulsarı şəhərində (Qazaxıstan) 15 yaşlı şagird məktəbdə balta ilə yaşıdlarına hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Məlumata görə, iki yeniyetmə yüngül bədən xəsarətləri alıb.

    Şübhəli saxlanılaraq müvəqqəti saxlama təcridxanasına göndərilib.

    Atırau vilayətinin polis departamenti hücum faktını təsdiqləyib.

    Xuliqanlıq faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb.

    В Казахстане десятиклассник с топором напал на сверстников, двое ранены

