    Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

    • 06 февраля, 2026
    • 16:14
    Эффективность применения беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах Украины за последний год увеличилась на 33%.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал армии Александр Сырский на встрече с группой журналистов в Киеве.

    По его словам, работа по расширению и совершенствованию беспилотных систем продолжается. С лета 2025 года их эффективность в поражении сил противника выросла с 4% до 33%.

    Генерал отметил, что в настоящее время дроны обеспечивают около 60% общей огневой эффективности на линии фронта, тогда как на артиллерию приходится около 40%.

    При этом Сырский подчеркнул, что, несмотря на технологический фактор, ключевую роль по-прежнему играет человек. По его словам, морально-психологическое состояние военнослужащих и максимальное обеспечение их безопасности остаются приоритетными направлениями для командования ВСУ.

