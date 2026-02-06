Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

Эффективность применения беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах Украины за последний год увеличилась на 33%.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал армии Александр Сырский на встрече с группой журналистов в Киеве.

По его словам, работа по расширению и совершенствованию беспилотных систем продолжается. С лета 2025 года их эффективность в поражении сил противника выросла с 4% до 33%.

Генерал отметил, что в настоящее время дроны обеспечивают около 60% общей огневой эффективности на линии фронта, тогда как на артиллерию приходится около 40%.

При этом Сырский подчеркнул, что, несмотря на технологический фактор, ключевую роль по-прежнему играет человек. По его словам, морально-психологическое состояние военнослужащих и максимальное обеспечение их безопасности остаются приоритетными направлениями для командования ВСУ.