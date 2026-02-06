Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность
- 06 февраля, 2026
- 16:20
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Азизом Насирзаде.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном имеют многовековую историю, подчеркнув, что взаимные визиты и совместные учения, способствуют дальнейшему углублению этих связей.
Бригадный генерал Азиз Насирзаде отметил, что сотрудничество между двумя странами, построенное на дружеских и братских отношениях, имеет важное значение для дальнейшего развития в военной сфере.
На встрече обсуждалось текущее состояние отношений в военной, военно-технической, военно-образовательной и научной сферах, а также перспективы развития.
Стороны также провели подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.