Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Азизом Насирзаде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

Генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном имеют многовековую историю, подчеркнув, что взаимные визиты и совместные учения, способствуют дальнейшему углублению этих связей.

Бригадный генерал Азиз Насирзаде отметил, что сотрудничество между двумя странами, построенное на дружеских и братских отношениях, имеет важное значение для дальнейшего развития в военной сфере.

На встрече обсуждалось текущее состояние отношений в военной, военно-технической, военно-образовательной и научной сферах, а также перспективы развития.

Стороны также провели подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.