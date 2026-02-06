İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan və İran müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Hərbi
    • 06 fevral, 2026
    • 16:08
    Azərbaycan və İran müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanda səfərdə olan İranın müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri briqada generalı Əziz Nəsirzadənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Görüş zamanı general-polkovnik Z.Həsənov Azərbaycanla İran arasındakı əlaqələrin çoxəsrlik zəngin tarixə malik olduğunu qeyd edib, qarşılıqlı səfərlər çərçivəsində baş tutan görüşlərin və birgə təlimlərin bu əlaqələrin daha da dərinləşməsinə töhvə verdiyini vurğulayıb.

    Briqada generalı Ə.Nəsirzadə ölkələr arasında dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzərində qurulan əməkdaşlığın digər sahələrdə olduğu kimi, hərbi sahədə daha da inkişaf etdirilməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib.

    Görüşdə hərbi, hərbi-texniki, hərbi təhsil və elm sahələrində əlaqələrin cari vəziyyəti, eləcə də inkişaf perspektivləri müzakirə edilib.

    Tərəflər, həmçinin regional təhlükəsizlik və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Azərbaycan və İran müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan-İran əlaqələri hərbi əməkdaşlıq Zakir Həsənov Əziz Nəsirzadə
    Foto
    Video
    Azerbaijani, Iranian defense ministers meet in Baku

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycanda gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişib

    Biznes
    16:16
    Rəy

    Yüzillik cinayətlərin hökmü: xam xülyadan reallığa - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllim əməliyyat olunub, həyati təhlükəsi yoxdur - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    16:14

    Çin nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    16:12

    Arif Əsədov: "Qəbələ" hər bir rəqibə sürpriz edə biləcək gücdədir"

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda daha 28 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    16:08
    Foto
    Video

    Azərbaycan və İran müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Hərbi
    15:56

    ADY sərnişindaşımanı 20 % artırıb

    İnfrastruktur
    15:54

    "Turan Tovuz" Azərbaycan Kubokunda 10-cu qələbəsini qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti