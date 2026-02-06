Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Внешняя политика
    • 06 февраля, 2026
    • 15:49
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с взрывом в мечети Исламабада, которое привело к гибели не менее 30 человек.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

    В МИД отметили, что Азербайджан выражает солидарность с братским Пакистаном и подтверждает свою твердую поддержку мира, стабильности и борьбы со всеми формами терроризма.

    "Выражаем глубочайшие соболезнования народу и правительству Исламской Республики Пакистан в связи с трагическим терактом в мечети в Исламабаде, в результате которого погибли невинные люди и многие получили ранения. Решительно осуждаем этот гнусный акт насилия и терроризма, направленный против верующих в священном месте. Мысленно мы с пострадавшими и их семьями, и желаем им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении ведомства.

    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
    Azerbaijan's Foreign Ministry expresses condolences to Pakistan over Islamabad mosque attack
