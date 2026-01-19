МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
- 19 января, 2026
- 23:05
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью десятков людей при пожаре в торговом центре в Карачи.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X.
"Мы глубоко опечалены трагическим пожаром в торговом центре в Карачи, который привел к гибели и ранениям невинных людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, братскому народу и правительству Пакистана", - говорится в публикации.
We are deeply saddened by the tragic fire at a shopping mall in Karachi, #Pakistan, which resulted in the loss of innocent lives and injuries.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 19, 2026
We extend our heartfelt condolences to the families of the victims and to the brotherly people and Government of Pakistan.
We wish a…