    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 23:05
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью десятков людей при пожаре в торговом центре в Карачи.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X.

    "Мы глубоко опечалены трагическим пожаром в торговом центре в Карачи, который привел к гибели и ранениям невинных людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, братскому народу и правительству Пакистана", - говорится в публикации.

