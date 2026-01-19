Число погибших в результате пожара в ТЦ в Карачи возросло до 14
- 19 января, 2026
- 09:50
Число погибших в результате пожара в торговом центре в Карачи в Пакистане возросло до 14 человек.
Как передает Report, об этом сообщает DAWN, со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о шести погибших.
Согласно информации, сегодня утром спасательные службы обнаружили еще восемь тел под завалами здания. Губернатор провинции Синд Камран Тессори, посетивший место трагедии, заявил журналистам, что более 70 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Он подчеркнул, что инцидент превратился в национальную трагедию.
Напомним, что крупный пожар в торговом центре в Карачи вспыхнул 17 января вечером и был окончательно потушен спустя более чем 24 часа.
После ликвидации пожара началась поисково-спасательная операция из-за опасений о возможном наличии новых жертв.
Окончательная причина возгорания пока не установлена. Изначально предполагалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.