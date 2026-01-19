Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Число погибших в результате пожара в ТЦ в Карачи возросло до 14

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 09:50
    Число погибших в результате пожара в ТЦ в Карачи возросло до 14

    Число погибших в результате пожара в торговом центре в Карачи в Пакистане возросло до 14 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает DAWN, со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о шести погибших.

    Согласно информации, сегодня утром спасательные службы обнаружили еще восемь тел под завалами здания. Губернатор провинции Синд Камран Тессори, посетивший место трагедии, заявил журналистам, что более 70 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

    Он подчеркнул, что инцидент превратился в национальную трагедию.

    Напомним, что крупный пожар в торговом центре в Карачи вспыхнул 17 января вечером и был окончательно потушен спустя более чем 24 часа.

    После ликвидации пожара началась поисково-спасательная операция из-за опасений о возможном наличии новых жертв.

    Окончательная причина возгорания пока не установлена. Изначально предполагалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.

    Пакистан Карачи пожар торговый центр погибшие
    Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    Последние новости

    10:08

    Экономика Азербайджана выросла в 2025 году на 1,4%

    Экономика
    10:01

    Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

    Финансы
    09:57

    Утвержден порядок контроля Минюстом за деятельностью частных исполнительных чиновников

    Внутренняя политика
    09:51

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 165 пожаров, спасены 55 человек

    Происшествия
    09:50

    Число погибших в результате пожара в ТЦ в Карачи возросло до 14

    Другие страны
    09:43

    Президиум Коллегии адвокатов в 2025 году рассмотрел около 1,6 тыс. жалоб

    Внутренняя политика
    09:41

    ЦАХАЛ объявил о начале "широкомасштабной" контртеррористической операции в Хевроне

    Другие страны
    09:38

    Brent подорожала до $64,19 за баррель

    Энергетика
    09:35
    Фото
    Видео

    В Нахчыване выявлено более 39 кг героина, перевозимого из Ирана в Польшу

    Происшествия
    Лента новостей