Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb

    • 19 yanvar, 2026
    • 10:05
    Pakistanın Kəraçi şəhərində ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən DAWN məlumat yayıb.

    Daha əvvəl 6 nəfərin öldüyü bildirilirdi.

    Məlumata görə, bu gün səhər xilasetmə xidmətləri binanın dağıntıları altında daha səkkiz nəfərin meyitini aşkar ediblər. Sind vilayətinin qubernatoru Kamran Tessori bildirib ki, 70-dən çox insan itkin düşmüş hesab olunur.

    O, hadisənin milli faciəyə çevrildiyini vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, Kəraçidəki ticarət mərkəzində güclü yanğın yanvarın 17-də axşam saatlarında başlayıb və 24 saatdan çox müddətdən sonra tam söndürülüb.

    Yanğının dəqiq səbəbi hələ müəyyən edilməyib.

    Число погибших в результате пожара в ТЦ в Карачи возросло до 14

