Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb
Digər ölkələr
- 19 yanvar, 2026
- 10:05
Pakistanın Kəraçi şəhərində ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən DAWN məlumat yayıb.
Daha əvvəl 6 nəfərin öldüyü bildirilirdi.
Məlumata görə, bu gün səhər xilasetmə xidmətləri binanın dağıntıları altında daha səkkiz nəfərin meyitini aşkar ediblər. Sind vilayətinin qubernatoru Kamran Tessori bildirib ki, 70-dən çox insan itkin düşmüş hesab olunur.
O, hadisənin milli faciəyə çevrildiyini vurğulayıb.
Xatırladaq ki, Kəraçidəki ticarət mərkəzində güclü yanğın yanvarın 17-də axşam saatlarında başlayıb və 24 saatdan çox müddətdən sonra tam söndürülüb.
Yanğının dəqiq səbəbi hələ müəyyən edilməyib.
Son xəbərlər
10:16
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Heyətdə çox perspektivli oyunçular var"Futbol
10:15
Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların həcmi açıqlanıbBiznes
10:13
"AzInTelecom" tərəfindən 58 mindən çox IMEI koda "klon" statusu verilibİKT
10:05
Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıbDigər ölkələr
10:04
Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edəcəkASK
10:01
Azərbaycanda qeyri-neft-qaz sənayesi ötən il 5,5 % artıbSənaye
10:00
Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən il 1,4 % böyüyübMaliyyə
09:59
İsrail İordan çayının qərb sahilində genişmiqyaslı əməliyyata başlayıbDigər ölkələr
09:56