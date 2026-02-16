İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İsrail Livanın cənubuna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 22:30
    İsrail hərbçiləri Livanın cənubunda "Hizbullah" döyüşçüsünə zərbə endiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, zərbə Livanın Talus kəndi ərazisində nəqliyyat vasitəsinə endirilib.

    Livan KİV-in məlumatına görə, İsrailin zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb.

