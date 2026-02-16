İsrail Livanın cənubuna zərbə endirib
- 16 fevral, 2026
- 22:30
İsrail hərbçiləri Livanın cənubunda "Hizbullah" döyüşçüsünə zərbə endiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, zərbə Livanın Talus kəndi ərazisində nəqliyyat vasitəsinə endirilib.
Livan KİV-in məlumatına görə, İsrailin zərbəsi nəticəsində bir nəfər ölüb.
