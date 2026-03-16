    İsraildə son 24 saat ərzində 142 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

    İranla müharibə nəticəsində son 24 saat ərzində İsrail xəstəxanalarına 142 nəfər çatdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İranla müharibənin başlandığı fevralın 28-dən bəri xəstəxanalara 3 369 nəfər yerləşdirilib, onlardan 81-i hazırda müalicə olunur.

    Xəstəxanaya yerləşdirilənlər arasında bir nəfərin vəziyyəti kritik, yeddi nəfərin vəziyyəti ağır, 14 nəfərin vəziyyəti orta ağır, 59 nəfərin vəziyyəti isə qənaətbəxşdir.

    Nazirliyin statistikasına həm mülki şəxslər, həm də hərbçilər daxildir.

    Минздрав Израиля: За 24 часа были госпитализированы свыше 140 человек
    142 people taken to hospital over past 24 hours in Israel due to war, health ministry says

