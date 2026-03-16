Минздрав Израиля: За 24 часа были госпитализированы свыше 140 человек
Другие страны
- 16 марта, 2026
- 13:28
В результате войны с Ираном в больницы Израиля за последние 24 часа были доставлены 142 человека.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные Минздрава Израиля.
Сообщается, что с начала войны с Ираном 28 февраля в больницы были госпитализированы 3 369 человек, 81 из которых в настоящее время находятся на лечении.
Среди госпитализированных один человек находится в критическом состоянии, семь - в тяжелом, 14 - в состоянии средней тяжести, а 59 - в удовлетворительном состоянии.
В статистику министерства включены как гражданские лица, так и военнослужащие.
13:50
В Азербайджане в феврале более 10 тыс. иностранцев обратились за регистрациейВнутренняя политика
13:49
ВВС Израиля провели серию ударов по ИрануДругие страны
13:28
Минздрав Израиля: За 24 часа были госпитализированы свыше 140 человекДругие страны
13:27
Том Берендсен скептически оценивает миссию ЕС в Ормузском проливеДругие страны
13:15
В порту Фуджайра приостановили погрузку нефти после удара БПЛА - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:12
СМИ: Иран при атаках по Израилю использовал кассетные бомбы - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:11
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и снегЭкология
13:04
Джамшид Амиров назначен руководителем аппарата MİDAИнфраструктура
13:03