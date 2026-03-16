Минздрав Израиля: За 24 часа были госпитализированы свыше 140 человек

В результате войны с Ираном в больницы Израиля за последние 24 часа были доставлены 142 человека.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные Минздрава Израиля.

Сообщается, что с начала войны с Ираном 28 февраля в больницы были госпитализированы 3 369 человек, 81 из которых в настоящее время находятся на лечении.

Среди госпитализированных один человек находится в критическом состоянии, семь - в тяжелом, 14 - в состоянии средней тяжести, а 59 - в удовлетворительном состоянии.

В статистику министерства включены как гражданские лица, так и военнослужащие.